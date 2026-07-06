儒鴻第2季營收站回百億元大關 全年挑戰歷史新高

紡織股王儒鴻今天公布6月營收新台幣37.62億元，年增14.42%，相較5月成長23%，創近3年10個月新高。第2季整體營收100.86億元，季增4.8%，年增3.8%，單季營收重新站上百億元大關，創2022年第3季以來首見。

儒鴻財務長林芬如今天表示，下半年是儒鴻出貨的傳統旺季，目前看起來接單能見度清晰，已經可以看到年底，營運可望維持高動能。

林芬如指出，儒鴻累積今年上半年營收197.06億元，年增3.22%，比起2022年歷史高峰的上半年營收213.93億元略為落後，為歷年同期次高。儒鴻下半年將全力追趕，公司內部目標仍然希望挑戰2022年的高峰，拚全年營收創歷史新高。獲利方面，也將透過產品組合優化，維持毛利率水準。

儒鴻總經理洪瑞廷先前在法說會中表示，儒鴻訂單能見度維持6個月，對今年營運看法審慎樂觀，除2月春節工作天數少，儒鴻目標今年每個月營收維持在30億元以上。