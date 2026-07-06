怡利電營收／6月5.12億元、年增52.5% 首度單月突破5億元大關

怡利電子（2497）6月合併營收新台幣5.12億元創歷史新高，首度單月突破5億元大關，較上月成長12.7%，與2025年同期比較成長52.52%；累計2026年上半年(1-6月)合併營收為新台幣25.81億元，較去年同期比較成長21.2%。

怡利電子表示，本次營收創新高主要受惠於整合統亞電子後，二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件業務逐步放量出貨，為集團創造新的成長動能，加上INFOTAINMENT及ADAS產品於東南亞市場出貨順暢並積極開拓印度市場、HUD產品線於中國大陸市場維持領先地位，穩定挹注集團營收。

怡利電子產品線大致分為第一類ARHUD、車機、環景鏡頭…等，怡利既有的四輪產品線；第二類為整合統亞電子所經營的產品，包含二輪、農建機、水上載具之電子組件；第三類為無人機成品與無人機引擎精密組件；第四類為怡利與大陸某知名車廠一階(Tier 1)供應商策略聯盟與相互技術授權。