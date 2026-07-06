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中華化營收／6月2.24億元、年增19.24% 上半年營收年增近兩成

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）6日公告6月營收2.24億元，年增19.24%、月減1.2%；上半年營收11.57億元，年增19.35%。

上半年營收成長、加上先進製程電子級硫酸新產線第3季有望放量，中華化6日盤中以101.5元強攻漲停，成交量9,557張。

法人指出，中華化營收寫佳績，主要受兩重因素帶動。首先是工業級硫酸、特化品漲價貢獻營收。第2季美、伊戰延燒，事使國際原物料供應遇瓶頸，今年以來硫磺價格大漲，普遍推升工業級與電子級硫酸產品報價；此外，中華化旗下特化品也隨原料調漲價格，挹注前五月營收動能轉強。

其次，隨半導體先進製程需求攀升，中華化於去年斥資12億元打造先進製程電子級硫酸產線已完工，公司推估約至第3季有望放量。法人指出，隨著新產線通過大客戶驗證，中華化旗下半導體先進製程硫酸占營收比重，有望在今年年底達中個位數、2027年進一步成長至20％-30%。

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中華化上半年營收年增近兩成 強攻漲停

受惠台積先進製程需求 半導體特化族群下半年熱

榮成營收／6月47億元、年增 44.1% 創51月以來新高

順達營收／6月12.7億元、年增20.63%

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中華化上半年營收年增近兩成 強攻漲停

中華化（1727）公布6月營收，且法人持續看好後市營運表現中，今（6）日股價盤中強攻漲停。分析師表示，中華化6月營收月減1.2%、年增19.2%，寫下近年同期新高紀錄，上半年營收年增19.3%；6月月減主要受到傳統化學品出貨節奏波動影響，年增關鍵動能來自於「第五條電子級硫酸新線」的產能逐步開出與稼動率提升。

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