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八貫營收／6月3.08億元年增逾四成 6月、Q2、上半年齊創同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）6日公告2026年6月合併營收3.08億元，年增40.14％、月減8.7%；上半年累計營收19.12億元，年增28.64％；前兩季營收9.95億元，年增約40.61％。6月、第2季及上半年營收同寫歷史同期新高，上半年營收更接近2025年前三季。

八貫表示，6月營收較5月略減，主要係受戶外產品部分客戶拉貨時程調整影響，導致出貨動能較上月減少，惟醫療及軍工產品出貨動能持續穩健增加，使單月營收仍維持3億元以上高檔水準。

各項產品中，軍工產品受客戶持續拉貨帶動，6月業績較上月成長43％；醫療產品受惠全球醫療需求穩定，月增16％；戶外產品業績雖較上月減少16％，仍較去年同期成長64％。累計上半年表現方面，戶外產品仍為公司最大營收來源，占整體營收比重約61％，累計年增38％；醫療產品占比約19％，累計年增36％，兩大產品線持續扮演公司營運成長主力。

八貫表示，目前在手訂單穩健，截至10月底產能已幾近滿載。相較往年，今年軍工、戶外及航太產品長單能見度明顯提升，其中部分訂單最長已看到2027年第3季，顯示終端客戶需求仍在一定強度之上。公司將持續配合客戶出貨排程，全力投入生產與交貨，持續推升2026年全年營運成長動能。

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