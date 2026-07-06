毒油竄全台 吹哨者南僑股價大漲、一舉站上季線大關

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件持續延燒，而南僑（1702）6月11日驗出苯駢芘超標並通知中聯油脂，為此次事件的吹哨者，今日股價盤中再度跳空上漲逾3%，站上季線。另其他有生產油脂類的公司包括大統益（1232）、大成（1210）、佳格（1227）等也都上漲。

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，但中聯油脂4月8至10日間出貨時，自主檢驗沒發現問題，直至南僑在6月11日驗出苯駢芘超標並通知中聯油脂，中聯油脂才接連在6月25日、30日自行複驗兩次，發現數據都確實超標，此時才通知食藥署。

南僑成為此次致癌沙拉油風暴的吹哨者，股價上週五已大漲逾3%，今日再度跳空上漲，一度漲至34.25元，盤中漲逾3%，一舉收復季線大關。

南僑創立於1952年，主要業務包括烘焙油脂、冷凍麵糰，常溫米飯及米菓餅乾等休閒食品，及水晶肥皂系列。董事長陳正文先前於5月底的股東會表示，今年營運「一定會比去年好」，三大主要市場可望持續成長，其中以泰國動能最為明顯。

陳正文指出，南僑目前B2B業務占比逾九成，過去以冷凍半成品為主，如今近年烘焙產業中，超市與超商通路快速崛起，客戶需求已轉向高完成度產品，公司也持續調整供應內容與產品結構，以因應新型態零售通路發展。

在價格與原物料議題上，他坦言，油脂等關鍵原料成本仍居高不下，且受期貨與長約機制影響，報價調整存在時間落差，「有時必須先吸收、再反映」。不過，陳正文表示，南僑除了控管費用與提升效率，更重要的是持續投資，「沒有投資就沒有未來」，包括天津、上海、廣州等地均持續建置新產線，並擴充麵包等烘焙產能。