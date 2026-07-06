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中華化上半年營收年增近兩成 強攻漲停

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中華化（1727）今日股價盤中強攻漲停。示意圖／AI生成
中華化（1727）今日股價盤中強攻漲停。示意圖／AI生成

中華化（1727）公布6月營收，且法人持續看好後市營運表現中，今（6）日股價盤中強攻漲停。分析師表示，中華化6月營收月減1.2%、年增19.2%，寫下近年同期新高紀錄，上半年營收年增19.3%；6月月減主要受到傳統化學品出貨節奏波動影響，年增關鍵動能來自於「第五條電子級硫酸新線」的產能逐步開出與稼動率提升。

分析師表示，中華化第1季毛利率顯著回升至18%，遠高於過往10%~11%水準，稅前淨利約0.41億元，稅後淨利為0.36億元，獲利水位已回到三年前高點；毛利率大幅改善的主因在於產品組合優化，傳統基礎化學品比例降低，而高毛利的電子化學品與特用化學品比例持續拉升。

其中，並在3月成功取得晶圓代工龍頭7奈米以下先進製程的電子級硫酸供應商認證，成為全球唯二能供應先進製程硫酸的廠商，打破外商壟斷，其中，包括聯電、力積電與美光等客戶亦積極爭取產能。

分析師指出，2028年台灣半導體硫酸年需求量將翻倍至60萬噸，預期中華化市占率將達到48%~58%。目前的產能規劃，L4產線已通過先進製程認證並正常導入產線供貨，L5高規格產線年產能3萬噸，進行報備驗證；L2、L3產線預計今年下半年完工改裝，將優先供應非龍頭客戶。L6、L7、L8比照以L4規格複製以加速驗證，將藉技術升級，由傳統化學廠轉型為高階半導體濕式化學品與軍工特化品的本土核心供應商。

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