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藥華藥6月營收月減、年增 法人估全年 EPS 大幅成長至24.4元
藥華藥（6446）6月營收月減5.1%、年增94.8%；累計上半年營收年增74.5%；分析師表示，營收小幅月減主要原因在於5月營收包含CMS資格調整的相關回溯金額，實際上純新藥銷售仍舊維持月成長，年成長逾倍則是因為Ropeg治療真性紅血球增多症（PV）在北美等主要市場銷售增長，處方藥滲透率提升。
法人機構表示，藥華業2025年營收156.3億元，年增60.6%，受惠於規模經濟效益，營業利益率翻倍提升至31.5%，每股獲利（EPS）13.64元，創下歷史新高、並已賺逾一個股本。目前營收來自美洲76%、歐洲12%、亞洲9%、台灣3%。
展望2026年，預期將進入「去風險化」的高速成長階段。新適應症原發性血小板過多症（ET）預計於美國、中國、台灣、日本及韓國陸續取得藥證；美國FDA審查目標日期（PDUFA）定於今年8月30日，市場潛力倍增。真性紅血球增多症（PV）新病患數持續增加，新適應症原發性血小板增多症（ET）取證後，後續仍有MPNs新適應症將取證，營收將持續疊加成長下，預估今年EPS有望大幅成長至24.4元。
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