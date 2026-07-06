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榮成營收／6月47.09億元、年增44%衝四年新高 上半年虧轉盈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）6日公告6月合併營收47.09億元，年增44.10%，主要受惠於中國大陸工紙市場景氣回溫、出口需求穩健成長及產品售價提升，帶動出貨量持續增加，一舉衝上4年多來新高。累計上半年合併營收達242.11億元，較去年同期成長12.8%，顯示公司營運已逐步走出景氣谷底，成長動能持續增強。

獲利方面，榮成6月單月自結合併營業利益為0.93億元，稅前淨利約1.23億元，每股稅前盈餘0.10元。累計前6月營業利益達2.26億元，合併稅前淨利為2.98億元，較去年同期轉虧為盈，顯示榮成受惠於產品組合持續優化、成本控管效益逐步顯現，以及營運效率持續提升，毛利率及獲利能力同步改善，展現經營體質持續優化的成果，並為下半年營運奠定良好基礎。

法人指出，從產業面觀察，今年4月中旬以來，大陸工紙市場在傳統淡季中走出一波「淡季逆勢上漲」行情，紙價持續攀升RMB 250元/噸(或上漲15%)，市場供需結構明顯改善。近期工紙價格穩步上揚，不僅反映需求回溫，也顯示產業逐步擺脫過去價格競爭激烈的局面。

供給方面，法人說明，工紙大廠透過生產彈性調整，有效改善市場供需平衡。同時，在整體產業上下游庫存維持低水位策略下，大廠議價能力持續提升，有助於紙價穩定向上。另一方面，進入夏季後，極端天候增加，影響廢紙回收與運輸，加上化工、能源及物流等成本增加，使原料及生產成本持續受到支撐，亦提供紙價上漲的成本基礎。

需求方面，外需與內需同步回溫，持續支撐工紙市場景氣。中國大陸出口表現優於市場預期，海關總署發布數據顯示2026年1~5月出口年增率達15.5%，機電設備、家居用品、日用消費品及輕工產品等出口維持成長，帶動製造業接單及生產活動增溫，進一步推升工業包裝用紙需求。另一方面，電商物流市場持續擴張，快遞業務量穩定成長，帶動瓦楞紙箱使用需求增加，紙廠出貨維持順暢，成品庫存持續處於低水位，有助於支撐工紙市場供需平衡及紙價走勢。

內需消費亦呈現穩步復甦。中國大陸今年1至5月社會消費品零售總額達20.6兆元人民幣，年增1.4%；扣除汽車類商品後，年增率為2.7%，顯示促消費政策持續發揮效益，消費市場逐步回暖。市場分析認為，在出口回升、物流需求活絡及內需消費改善等多重因素帶動下，工業包裝用紙需求可望維持穩健成長，為造紙產業營運提供持續支撐。

展望後市，法人分析，隨著第3季進入傳統備貨期，第4季將迎來中秋、十一長假、電商購物旺季及海外耶誕節備貨等需求接續釋放，下游包裝廠可望展開新一波庫存回補。在供給維持紀律、出口需求穩健及內需逐步復甦等因素帶動下，預期工紙價格仍具上行支撐，造紙產業景氣可望延續修復趨勢，下半年整體營運展望審慎樂觀。

榮成 工紙

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