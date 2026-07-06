兩個跡象 有助鋼鐵市場築底

鋼價雖然向下修正，但包括鐵礦砂行情以及全球總體經濟表現，仍有諸多有利因素，可助鋼市築底順利度小月。中鋼（2002）專家表示，目前鋼鐵上游原料似乎有止跌跡象，有利鋼價出現撐盤力道。

近期鐵礦砂價格歷經大幅修正後已逐漸回穩，每公噸100美元附近形成重要心理支撐區。由於大型礦商供應節奏穩定，加上大陸鋼廠維持一定採購需求，使鐵礦砂跌勢開始收斂，原料價格不再一路探底，是否代表鋼價未來再大跌的空間有限？值得進一步觀察。

其次，中國大陸鋼鐵供給受到控制，大陸官方持續推動粗鋼產量調控，近期粗鋼、生鐵及鋼材日均產量皆較前期下降，市場供給增速趨緩，有助改善供需失衡。雖然目前終端需求仍偏弱，但供給同步收縮，對鋼價形成一定支撐，這也是近期不少國際鋼鐵研究機構認為亞洲鋼市正逐步進入築底階段的重要原因之一。

第三，大陸鋼材庫存去化速度仍是觀察重點。目前大陸社會庫存雖較高峰回落，但整體去化速度仍慢於預期，顯示需求恢復不夠強勁。