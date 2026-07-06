藥華藥上半年營收攀峰

藥華藥（6446）昨（5）日公告6月合併營收23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史同期新高，展現核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球主要市場銷售穩健增長。

藥華藥表示，6月營收不含美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）資格調整相關金額，主要反映Ropeg全球銷售表現，年增逾九成，顯示市場需求持續強勁。若排除5月營收受CMS資格調整因素影響，6月營收較5月呈現雙位數成長。

在新適應症布局方面，藥華藥已向全球多國申請Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）治療的藥證。美國食品藥物管理局（FDA）審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日，日本、中國大陸及韓國的審查程序亦持續推進中。

Ropeg於今年5月獲衛生福利部核准用於ET治療，台灣亦成為全球首個核准Ropeg用於ET的國家，不僅終結ET治療領域近30年無創新藥上市的局面，更為台灣自主研發新藥於國際骨髓增生性腫瘤（MPN）領域寫下重要里程碑。

因應美國ET藥證審查進入最後階段，藥華藥已積極進行取證後的商業化布局，預計於8月在美國芝加哥召開行銷大會，整合業務與行銷團隊資源，確保藥證核准後能即時啟動市場推廣，加速提升Ropeg於美國ET市場的滲透率，讓更多患者及早受惠。

北美市場方面，Ropeg近日獲加拿大衛生部（Health Canada）核准用於治療PV，預計於數周內正式上市。Ropeg已於2021年取得美國PV藥證，隨著加拿大市場加入，北美PV市場布局正式完成。加拿大約有1.7萬名PV患者，Ropeg的上市可望滿足當地未被滿足的醫療需求，並進一步提升藥華藥於北美骨髓增生性腫瘤（MPN）市場的競爭力。

此外，Ropeg筆型注射器已於2026年6月26日獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，有效提升治療便利性與患者用藥體驗，進一步支持新病人導入及長期治療依從性，強化美國市場競爭優勢。