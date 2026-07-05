鴻華先進營收／6月4.55億元、年增22.67%

鴻華先進（2258）5日公布6月營收4.55億元，月減16%，年增22.67%；上半年營收23.04億元，年減21.6%；第2季營收14.85億元，季增81.4%，年增25.2%。隨著兩款新車開始陸續銷售，加上海外電動車市場也陸續出貨，下半年可望優於上半年。

鴻華先進之前表示，對今年業績樂觀看待，主要是今年陸續推出兩部新車款，分別為Bria與Cavira，加上高雄橋頭新工廠完成，可望提升電動巴士的產能，海外市場方面，與三菱合作的車款將在第4季於紐澳市場販售，隨著海內外市場的銷售量提升，可望帶動2026年的業績跟著成長。

鴻華第1季業績衰退，主要是沒有新車款推出，隨著新款電動車Bria在2月開始進行販售，業績逐步上揚，目前Bria從2月開始交車到5月，已經達到1,388台，成為B級距銷售冠軍，加上接下來還會有海外市場的販售。同時，Cavira推出不到一個月，已經銷售1,000多台，因此，對今年營運展望樂觀。

其他合作案方面，鴻華說，已經獲得基隆電動公車訂單，今年陸續交車，該公司在高雄橋頭的商用車工廠已經取得使用執照，6月將開始生產第二代電動巴士Model T，可以突破過去一年只能生產100台電動巴士的限制，由於鴻華電動巴士是採用鴻海的電機與電池，獲得政府補助，下半年訂單也非常多。

海外市場方面，鴻華說，已經與波蘭的EMP合作，藉此進入歐洲市場，由於歐洲的市場與規模很大，對未來提振電動車銷售量將會非常有幫助。

至於紐澳市場，鴻華與日本三菱合作的車款，將在第4季交付，三菱在紐澳市場有200多個銷售點，因此，對未來在紐澳的銷售有信心。至於與日本FUSO的合作案，是以全球市場為目標，將以Model T電動巴士銷售全球市場。