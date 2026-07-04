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塑化族群第2季獲利看回溫 油價、原料報價撐利差

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
塑化業者即將陸續公布第2季財報，受惠油價及石化上游原料拉抬，台塑（1301）集團、中油體系塑化專業廠，及化工、特化族群，4、5月營收動能普遍升溫，法人也期待整季獲利表現。圖／AI生成
塑化業者即將陸續公布第2季財報，受惠油價及石化上游原料拉抬，台塑（1301）集團、中油體系塑化專業廠，及化工、特化族群，4、5月營收動能普遍升溫，法人也期待整季獲利表現。圖／AI生成

塑化業者即將陸續公布第2季財報，受惠油價及石化上游原料拉抬，台塑（1301）集團、中油體系塑化專業廠，及化工、特化族群，4、5月營收動能普遍升溫，法人也期待整季獲利表現。不過，展望下半年，則因原料漲勢放緩、市場回歸供需基本面，且中國大陸產能過剩問題仍待改善，雖預估油價等仍有一定支撐，但法人也提醒，大宗塑化產品市場可能重回先前供過於求格局，仍期待業者轉型題材升溫。

油價原料推升利差 第2季獲利受期待

台聚（1304）、亞聚（1308）日前於法說會上表示，中東戰爭推升石油、乙烯等上游原料上漲，利差較顯著反映於4-5月、第2季；4月本業獲利已弭平首季虧損，5月利差雖小幅拉近，但仍相對有撐。至於時序步入6月，雖原料、產品價格均逐步走跌，但客戶已陸續開始回補庫存，且預期利差仍較戰前為佳。

EG產業部分，業內指出第2季市場供需轉佳，提振業者獲利表現。中纖（1718）4月自結稅後純益1.35億元，年增逾10倍，單月每股純益（EPS）0.1元，已超越去年全年。東聯（1710）5月也轉虧為盈，單月稅後純益1,100萬元，年增111.87%。

中東供應受阻 EG報價獲得支撐

業界指出，由於中東貨源占國際EG出口比重約三成，戰爭導致減產、荷莫茲海峽封鎖阻斷出貨，亞洲EG市場先前供不應求的壓力趨緩；戰爭推升原料行情、並帶動與產品報價上行，漲價效應自4、5月起陸續反映於產品價格，相關業者營收、獲利同步受惠。

化工業也因第2季時下游客戶積極拉貨，帶動業者獲利成長。長興（1717）、永光（1711）受惠化工行情走高、下游客戶積極備貨，加上半導體材料出貨升溫，4、5月獲利大幅成長。長興自結5月稅前盈餘3.88億元，年增近四倍、達398.43％，每股稅前盈餘0.33元；4月獲利同樣亮眼，稅前盈餘4.97億元，年增近八成。長興表示，4、5月出貨量均受惠於下游客戶拉貨意願，維持在高檔水準。

永光5月自結營業淨利4,695萬元、稅前盈餘4,307萬元，相較於去年同期數字，由虧轉盈；前五月稅前盈餘年增更超過8倍，獲利亮眼。除因去年同期受匯差影響較大，永光今年電子材料國際代工業務成長也十分顯著，前五月電子化學品營收年增達28%。

財報 台塑 中油 法說會

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