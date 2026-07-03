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化纖族群活化資產 加快開發土地

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

國內化纖產業近年受到中國大陸低價競爭、全球需求疲弱及原料價格劇烈波動衝擊，不少業者去年陸續縮減產能、整併產線。

隨減產後廠區空間與土地資產逐步釋出，包括力麗集盛等業者近期也明顯加快資產活化腳步，閒置土地開發、廠房出租及資產處分，正成為本業之外另一項重要營運布局。

力麗（1444）、力鵬近年持續調整產能結構。公司表示，去年集團陸續縮減高成本及長期虧損單位，除改善本業營運外，也釋放出更多廠區空間可重新規劃利用。目前彰化廠區有超過1萬坪閒置空間，已有業者進場洽談，後續不排除出租或出售；中壢廠區目前則已全數出租，未來亦評估出售可能性。

除土地與廠房活化外，集團今年6月起也開始投入儲能設備建置，未來除可降低能源成本，也可望逐步產生穩定收益；整體而言，隨本業逐步回穩，加上租金收益及資產活化同步推進，業外現金流來源正持續增加。

力麗 力鵬 集盛

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