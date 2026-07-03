化纖族群下半年營運衝鋒 力麗、新纖、集盛盈餘看增

國內化纖族群近期股價明顯轉強，主要反應基本面好轉。包括力麗（1444）、新纖及集盛受惠第2季國際油價波動帶動產品報價上揚，加上原料成本回落、庫存利益挹注及產品結構調整，第2季獲利表現可望回升，有機會交出近年最佳成績單；隨第3季傳統出貨旺季到來，下半年營運復甦力道有望延續。

力麗總經理、力鵬發言人陳漢卿昨（3）日表示，集團去年大幅調整高成本及虧損單位後，今年本業已逐步由虧轉盈。第2季受惠4月至5月國際油價波動帶動產品報價上揚，其中一般規格產品漲幅約25%，部分高值化產品漲幅更達40%；隨近期原料價格回落，在產品價格「急漲緩跌」效應下，帶動利差擴大並推升毛利率改善。展望下半年，隨第3季品牌客戶進入傳統拉貨旺季，整體營運可望持續升溫，下半年表現可望優於上半年。

新纖也指出，今年4至5月期間，受中東地緣政治風險升溫影響，市場一度擔憂供應鏈吃緊及原料供應不穩，帶動聚酯相關產品報價率先反映成本壓力，整體產業鏈同步出現一波較明顯的急單與趕貨效應。法人推估，隨近期國際油價逐步回跌，雖然原料成本已開始下降，但產品售價通常不會大幅同步調整，短期有助紡織中游廠利差改善。

集盛第2季營運改善則更明顯。公司表示，去年起大幅縮減低毛利尼龍布業務，月產量較高峰時縮減逾五成，產品及客戶結構持續優化。受惠油價上漲帶動產品價格調升，加上低庫存策略同步受惠漲價利益，4月、5月本業已恢復獲利。此外，在「減量經營、精實生產」策略下，公司積極推動產線整併，聚焦具競爭力的利基產品，有助第2季本業轉正。

法人分析，此波化纖族群營運同步回升，主要受惠先前油價波動帶動產品報價上漲，加上業者近一年持續縮減低效益產能、推動產品高值化。