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東聯、中纖進擊半導體鏈

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

塑化專業廠加速轉型布局，下半年動作頻頻，力拚由傳統石化業者，逐步攻進電子化學品及高值化產品。國內乙二醇（EG）、環氧乙烷（EO）東聯（1710）、中纖及磐亞，近期均全力轉型，積極布局電子化學品及高值化領域，提高銷售毛利率，轉型進度備受市場關注。

市場傳出，中纖旗下工業用氮氣及相關特用化學有望切入半導體供應鏈；該公司則表示，半導體特用化學品布局還在客戶測試階段。

磐亞則在法說會上表示，公司產品近年已逐步擴大應用範圍，切入電子化學品及AI特殊應用材料等高附加價值產品。未來也規劃將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。

東聯宣布今年為「半導體元年」，公司未來將朝「電子化學品」、「AI應用材料」及「綠色化學品」三大方向轉型。

中纖 東聯 半導體

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