聽新聞
0:00 / 0:00
東聯、中纖進擊半導體鏈
塑化專業廠加速轉型布局，下半年動作頻頻，力拚由傳統石化業者，逐步攻進電子化學品及高值化產品。國內乙二醇（EG）、環氧乙烷（EO）東聯（1710）、中纖及磐亞，近期均全力轉型，積極布局電子化學品及高值化領域，提高銷售毛利率，轉型進度備受市場關注。
市場傳出，中纖旗下工業用氮氣及相關特用化學有望切入半導體供應鏈；該公司則表示，半導體特用化學品布局還在客戶測試階段。
磐亞則在法說會上表示，公司產品近年已逐步擴大應用範圍，切入電子化學品及AI特殊應用材料等高附加價值產品。未來也規劃將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。
東聯宣布今年為「半導體元年」，公司未來將朝「電子化學品」、「AI應用材料」及「綠色化學品」三大方向轉型。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。