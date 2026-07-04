台聚集團按讚塑化Q3動能 評估油價、原料價格回落

台聚集團指出，國際原油與乙烯等上游原料價格持續回落，中游聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）等主力產品價跌幅相對放緩，產品利潤仍維持相對高檔。隨著客戶庫存逐步消化、加上部分產品進入本季傳統旺季，銷售動能逐步改善，為塑化業者第3季營運注入成長動能。

近期國際石化原料跌勢擴大，亞洲石化基本原料乙烯、丙烯、苯，以及苯乙烯（SM）、乙二醇（EG）、對苯二甲酸（PTA）等報價本周同步走低。不過，下游五大泛用樹脂產品價格跌幅相對有限，反映原料成本下降速度快於產品售價，對塑化廠產品利差形成正面助益。

塑化廠第3季迎兩利多

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚表示，近期乙烯等石化原料價格持續回落，但PE系列產品價格跌幅相對和緩，雖然整體利差已不如4月高峰時期，仍明顯優於戰前水準。國內PVC第二大廠華夏也指出，乙烯價格下滑，有助降低生產成本，進一步改善PVC產品利差。

除了成本面改善外，需求面也逐步回溫。台聚、亞聚指出，5、6月因產品價格一度走高，下游客戶採取觀望態度，市場需求短暫降溫；但隨著庫存持續去化，近兩周客戶已陸續展開回補庫存，市場買氣開始復甦。雖然原料價格仍處下行趨勢，使部分客戶維持觀望，不過整體銷售動能已逐步改善，為第3季旺季增添信心。

供給方面，業界分析，泛用樹脂價格雖隨原料行情自高檔回落，但中東、東南亞等遠洋貨源預估要到9月後才會陸續抵達亞洲市場，短期供給仍偏緊，有助支撐東北亞產品價格相對穩定。

至於PVC市場，華夏指出，目前供應端庫存仍偏高，但隨著地緣政治因素逐漸淡化，下游庫存持續下降，市場供需有望於第3季中旬開始改善，整體市況可望呈現「先苦後甘」的走勢。

展望後市，台聚、亞聚認為，雖然原料價格持續修正，但國際油價要回到戰前每桶約60美元水準仍需數月，因此乙烯及石油腦等原料價格下半年不致快速走跌。