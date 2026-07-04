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星宇新機入隊 規模擴增
星宇航空（2646）昨（3）日公告第三架A350-1000正式交機即將飛抵台灣加入營運，這架新機為星宇航空與日本知名藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作的 「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」專屬色新機，以飛機為主體打造全球唯一會飛的藝術品，將於7月9日舉辦發表會。
星宇航空目前總機隊包括，13架A321neo、八架330neo、十架A350-900及三架A350-1000，總機隊規模達34架。星宇航空5月總營收為48.26億元，月增率3%、年增率41%；累計前五個月營收達232.66億元，年增28%，隨著新機加入，將進一步推升營收向上攀升。
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