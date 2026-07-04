大船入港！喬山健康科技（1736）昨（3）日代美國子公司公告，去年美國政府實施全球關稅加微措施而繳納的稅款，已獲美國海關與邊境保護局陸續辦理退稅，累計6月底前已收到退還關稅款約4,151萬餘美元。

喬山表示，上述稅款將於第2季認列入帳；法人估，每股可挹注約3元獲利。美國政府於4月20日啟動關稅退稅，喬山集團共申請退稅金額約4,430萬美元，目前還剩下約280萬美元稅款，預計最快第3季認列，直接挹注獲利。

喬山去年合併營收達543.29億元、年增13.7%，自2018年起連續八年刷新紀錄，毛利率50.6%，每股純益9.06元，為近19年來新高；今年前五月合併營收198.57億元、年增8.1%，續創同期新高，展現集團營運規模與市場競爭力持續提升。

喬山今年營運動能強勁，其中，越南北寧二廠於今年5月完工，預計8月初啟用正式量產，喬山已決定將中國大陸銷美產品由上海廠移往越南北寧廠生產，下半年營運展望看俏。北寧廠占地約19公頃，連同越南安平廠共29公頃。