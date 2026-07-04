國內鋼筋市場近一周來僅有零星訂單出籠，面對國際廢鋼和半成品小鋼胚報價下探情況，以豐興（2015）為首的鋼筋廠業界下周盤價將有跌價空間，包括東鋼、威致和海光等恐被波及。

據了解，近期受到雨季影響工程進度，鋼筋盤商庫存去化慢，使得市場買盤疲軟，鋼筋廠業界盤價持續處於弱勢整理，以本周來看，豐興以平盤定調，鋼筋牌價維持在每公噸1.81萬元，廢鋼收購價為每公噸9,400元，型鋼也持平於每公噸2.5萬元。至於南北鋼筋流通行情則在每公噸1.71萬至1.74萬元區間。

市場人士表示，觀察近日來市場變化，南部一家鋼廠為爭單祭出每公噸200元的優惠價格，不過，進帳數量並不多，只有數千公噸單量，明顯可看出下游觀望氛圍依然濃厚。

而就原料面來看，近期國際廢鋼行情出現轉跌態勢，美國貨櫃廢鋼主流報價下挫至每公噸335至340美元，較前期約有每公噸3至5美元跌價；同時，中國大陸對台的半成品小鋼胚報價也跌價每公噸5至10美元，新價來到每公噸470至475美元。

市場人士指出，依目前整體市況和廢鋼走勢研判，下周業界鋼筋新盤價以低盤開出機會高，不排除有降價每公噸200元以上的空間，短期市況難有大幅改觀機會。