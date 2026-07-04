慧洋上半年每股稅前賺4.11元

慧洋-KY（2637）昨（3）日公告6月自結獲利，稅前淨利為9.37億元，年增30倍，每股稅前盈餘為1.26元；累計上半年稅前盈餘30.68億元，年增超過九倍，自結每股稅前盈餘4.11元。

6月合併營收18.78億元，年增57.92%，自結6月營業利益8.25億元，營業利益率高達44%，稅前淨利為9.37億元，相對去年同期的3,008萬元，是去年同期的30倍，自結每股稅前盈餘為1.26元。

累計上半年營收為96.80億元，年增32.32%；營業淨利32.30億元，稅前盈餘30.68億元，年增超過九倍，每股稅前盈餘4.11元。

慧洋-KY表示，受惠南美穀物出貨旺季延續，加上波斯灣封鎖造成市場船舶供給減少，散裝市況維持傳統旺季高檔表現，挹注慧洋第2季營運亮眼，6月單月營業利益率更突破四成，寫下自2022年疫情以來之新高。

船隊布局方面，慧洋-KY於6月下旬公告新船加入營運，係由今治造船株式會社打造之輕便型（4萬噸）NOx第三期環保節能船，亦已簽訂長期穩定租賃合約，毛利率約落在五成左右。