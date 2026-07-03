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保瑞完成收購美商業務

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（3）日宣布，今年5月董事會通過以1.225億美元（約新台幣39.1億元）收購美國生物製藥公司MacroGenics拆分的CDMO業務，自即日起正式由全資子公司Bora Biologics USA, LLC交易完成，保瑞將新增馬里蘭州洛克維爾市的大分子生產廠區（Rockville廠）及弗雷德里克（Frederick）倉儲中心。

此外，保瑞也與MacroGenics簽訂CDMO服務合約，後續可持續為其代工。隨著本次交易完成，美國馬里蘭州Rockville廠與屬於泰福生技的加州San Diego廠，以及台灣竹北一座前期開發據點，同屬保瑞集團旗下生物製劑CDMO事業品牌Bora Biologics（保瑞生技）；合計此品牌具備2萬公升一次性生物反應器原料藥製造產能。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，保瑞近年觀察到法規與供應鏈情勢持續變動，預期這樣的演進，將推動生技製藥公司日益尋求具備美國在地通過法規單位查核、與市場驗證之基礎設施的製造夥伴；保瑞為滿足此需求，動用集團資源布局，打造橫跨原料藥與製劑能力、全面整合的端到端生物製劑委外代工平台，這個計畫自Rockville廠交割後啟動。

保瑞集團隨著Rockville廠加入，Bora Biologics共支援逾四項商業化生產計畫，累計完成逾120批GMP批次，並供應全球多個主要市場，包括美國、歐盟、日本、加拿大及英國，具備整合的品管與分析能力。

Bora Biologics美國生產網絡已通過五次FDA查核，其中兩次於Rockville進行，該廠2025年通過PMDA審查；泰福生技的加州San Diego廠亦完成查核，兩座據點查廠結果均無缺失。整合後的平台已有支援逾33項生物藥與15項生物相似藥的成績，競爭實力大幅躍進。

保瑞集團計畫於未來12至18個月內將其美國原料藥能力與既有的無菌製劑能力整合，提供全球客戶進攻美國市場從開發到商業化的單一團隊生物藥解決方案。

保瑞 LLC 生技

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