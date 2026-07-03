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藥華藥布局北美 報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華藥執行長林國鐘。聯合報系資料照
藥華藥執行長林國鐘。聯合報系資料照

藥華藥（6446）昨（3）日宣布，新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）獲加拿大衛生部（Health Canada）核准用於治療真性紅血球增多症（PV），預計於數周內正式在加拿大上市。由於Ropeg已於2021年獲美國PV藥證，今年再獲加拿大核准，彰顯藥華藥完成北美PV市場布局，擴大全球商業版圖，為營運及長期成長增添新動能。

藥華藥表示，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）的一種，需要長期的治療與照護。根據市場研究推估，加拿大約有1.7萬名PV患者。Ropeg正式獲得加拿大PV藥證後，可望滿足加拿大PV病患的迫切需求，並進一步提升藥華藥於北美MPN市場的競爭力及影響力。

此外，Ropeg已於2025年第1季獲加拿大衛生部納入「專案核准進口與銷售藥品清單」（List of Drugs for Exceptional Importation and Sale），反映加拿大醫療體系對Ropeg臨床價值的高度肯定，以及當地市場對創新PV治療方案的高度需求，亦為Ropeg正式於加拿大上市銷售奠定良好基礎。

藥華藥執行長林國鐘表示，非常高興Ropeg獲加拿大衛生部核准用於PV，也讓Ropeg全球商業化版圖更加完整。加拿大是全球重要的醫藥市場，期待與加拿大血液科醫師及相關醫療夥伴密切合作，讓Ropeg惠及更多加拿大的MPN患者。

Ropeg為藥華藥完全自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約50個國家核准用於PV，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場。此次取得加拿大PV藥證，不僅完成北美市場最後一塊拼圖，更提升Ropeg全球市場的覆蓋率。

加拿大 美國 藥華藥

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