三陽、宏佳騰新機車搶市

鎖定即將到來暑假商機，三陽（2206）、宏佳騰相繼推出新車款搶市，三陽5月底全新迪爵125電驅升級版才剛上市，以女性客層為主的CLBCU125電驅版6月升級上市，7月初還將再發表新車款，新車不斷推出成為三陽穩居市場龍頭的重要後盾。

宏佳騰也在昨（3）日推出新一代「跨界維度STR X 300」，主打「黃牌動力、白牌靈活」跨界車格，除了現金購車現折5,000元之外，再享分期零利率，積極以新車款搶攻暑假商機。

新車上市有效帶動機車銷售，宏佳騰昨日發表新車款、三陽將在7月上旬舉辦新車發表會，7月10日2026國際機車展售會將在世貿南港舉辦，屆時光陽、本田、山葉等也都將在展覽發表新車款，可望為機車市場再添買氣。

宏佳騰指出，許多機車消費者追求的不再只是路權與休閒旅遊，更期待一款能兼顧日常通勤、休閒旅遊與騎乘樂趣的全方位車款。隨著相關法規逐步鬆綁，部分縣市已陸續開放大型重機停放機車收費停車格，提高重機的日常使用便利性。

看準市場需求，宏佳騰的跨界維度STR X 300以「全方應對，從容突圍」為品牌主張，全新黃牌旗艦STR X 300集結性能、安全科技與舒適配備全面升級，全方應對消費者的各種使用情境，陪伴追求效率、性能與生活品味的新世代騎士，在每次的騎行中從容突圍，開啟更自在的移動生活。

今年上半年三陽SYM以156,972輛、市占43.2%穩居機車龍頭。三陽強調，在產品競爭力與精準行銷策略雙軌推動下推動品牌競爭優勢。三陽新車連發，5月底上市的全新迪爵125電驅升級版，導入SYM獨家EnMIS省油科技與ZRSG 3.0電趨系統，締造一桶油即可從基隆騎到屏東的驚人省油表現， 搭配4月中旬上市的2026年式迪爵125，6月迪爵系列合計銷售14,564台，穩居全台機車銷售冠軍。