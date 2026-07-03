聽新聞
0:00 / 0:00

三陽、宏佳騰新機車搶市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

鎖定即將到來暑假商機，三陽（2206）、宏佳騰相繼推出新車款搶市，三陽5月底全新迪爵125電驅升級版才剛上市，以女性客層為主的CLBCU125電驅版6月升級上市，7月初還將再發表新車款，新車不斷推出成為三陽穩居市場龍頭的重要後盾。

宏佳騰也在昨（3）日推出新一代「跨界維度STR X 300」，主打「黃牌動力、白牌靈活」跨界車格，除了現金購車現折5,000元之外，再享分期零利率，積極以新車款搶攻暑假商機。

新車上市有效帶動機車銷售，宏佳騰昨日發表新車款、三陽將在7月上旬舉辦新車發表會，7月10日2026國際機車展售會將在世貿南港舉辦，屆時光陽、本田、山葉等也都將在展覽發表新車款，可望為機車市場再添買氣。

宏佳騰指出，許多機車消費者追求的不再只是路權與休閒旅遊，更期待一款能兼顧日常通勤、休閒旅遊與騎乘樂趣的全方位車款。隨著相關法規逐步鬆綁，部分縣市已陸續開放大型重機停放機車收費停車格，提高重機的日常使用便利性。

看準市場需求，宏佳騰的跨界維度STR X 300以「全方應對，從容突圍」為品牌主張，全新黃牌旗艦STR X 300集結性能、安全科技與舒適配備全面升級，全方應對消費者的各種使用情境，陪伴追求效率、性能與生活品味的新世代騎士，在每次的騎行中從容突圍，開啟更自在的移動生活。

今年上半年三陽SYM以156,972輛、市占43.2%穩居機車龍頭。三陽強調，在產品競爭力與精準行銷策略雙軌推動下推動品牌競爭優勢。三陽新車連發，5月底上市的全新迪爵125電驅升級版，導入SYM獨家EnMIS省油科技與ZRSG 3.0電趨系統，締造一桶油即可從基隆騎到屏東的驚人省油表現， 搭配4月中旬上市的2026年式迪爵125，6月迪爵系列合計銷售14,564台，穩居全台機車銷售冠軍。

宏佳騰 三陽 重機

延伸閱讀

台灣機車6月掛牌數年增11.7% 暑假銷售旺季可期

車廠發動新車攻勢 吸引買氣

Tesla登6月台灣新車進口銷售冠軍 全台充電優惠新制最高省這麼多

鴻海電動車業務 添動能

相關新聞

慧洋獲利／6月稅前盈餘年增達30倍

慧洋-KY（2637）3日公告自結獲利，6月份營業利益8.25億元，營業利益率高達44%，稅前淨利為9.37億元，相對去年同期的3,008萬元，是去年同期的30倍，自結每股稅前盈餘為1.26元。累計上半年營業淨利32.30億元，稅前盈餘30.68億元，相對去年同期的2.96億元，年增超過九倍，自結每股稅前盈餘4.11元。

元大金將於7月21日除息 每股配發1.8元

元大金（2885）公告除息相關事宜。7月21日除息，除權息基準日為 7月27日，現金股利發放日為8月14日。每股配發1.8元。

中纖、磐亞飆什麼？本業獲利回溫、轉型題材引發期待

化工原料乙二醇（EG）業者中纖（1718）3日盤中以14.95元再衝漲停，股價更寫15年新高；同屬中纖集團的清潔劑原料業者磐亞（4707）也大漲逾7%。法人指出，EG市況在4、5月時相對改善，受原料供需帶動的漲價效應浮現，相關業者營收、獲利均進補。磐亞也切入電子化學品應用，母、子公司本業表現穩健、並有轉型題材加持，吸引資金進駐。

原料跌勢放大 塑化業者成本壓力緩解 7檔飆漲停

國際石化原料跌勢放大，亞洲石化基本原料乙烯、丙烯、苯，以及苯乙烯（SM）、乙二醇（EG）、對苯二甲酸（PTA）等原料本周報價再走低；但下游五大泛用樹脂產品跌幅趨緩，引發市場期待塑化族群成本壓力緩解、利差進一步改善，塑化股連續兩日大漲，3日盤中更有七檔直攻漲停。

AI帶動需求 國喬推國產「長碳鏈尼龍」 搶高值化商機

國喬（1312）宣布最新技術成果，自2024年成功開發新型長碳鏈尼龍PA612後，持續開發各類生物基長碳鏈尼龍如PA610、PA512及PA510等，進一步補足國內長碳鏈尼龍長期仰賴進口的供應缺口及低碳材料的需求。國喬董事長邱德馨表示，長碳鏈尼龍的研發標示國喬朝向高值化材料方向健全發展，也奠定國內高分子製品產業鏈國產化基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。