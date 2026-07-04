中砂營運 6月、第2季雙高

中砂（1560）於昨（3）日公布6月業績，6月合併營收為8.32億元，月增0.4％、年增16.3％；第2季合併營收為24.92億元，季增8.6％、年增17.8％；上半年合併營收為47.85億元，年增23％。如市場預期單月營收微幅月增局面，創下單月新高，帶動第2季營收也改寫單季新猷。

中砂董事長林伯全近日表示，預期下半年的營運表現將優於上半年。中砂已連三月單月業績站穩8億元之上，外界看好全年業績持續創新高，法人樂觀估計，如果下半年成長動能格外強勁，中砂或有機會提前一年、今年就能叩關年度營收達百億元的目標，且首度賺進超過一個股本。

中砂正持續進行鑽石碟擴產，其6月的鑽石碟產出約已達6萬多片，且仍供不應求。林伯全指出，相關產能還會持續增加，目前廠房空間還算足夠，是人員招募方面比較具挑戰性，後續也規畫還會興建新廠。他並預期，接下來三年，該公司鑽石碟業務的年複合成長率可能達15％至20％。

另外，在晶圓再生業務方面，中砂同步進行擴充，其12吋再生晶圓月產能於近期已提升到40萬片，後續估計主要受惠於產品組合優化，將有來自包括晶圓代工與記憶體應用的動能。林伯全透露，下一階段還需要在北台灣覓地興建再生晶圓新廠。

至於傳統砂輪業務，林伯全表示，傳產應用需求有所回升，供應ABF載板應用的鍍膜壓頭等精密模具需求也頗佳。由於原料與人力等成本上漲，7月起將調整砂輪報價，幅度依照客戶別而有所不同，大致在15％左右。

中砂首季毛利率為35％，先前在股東會上，林伯全指出，隨著經濟規模擴大，第2季毛利率可望再提升。法人評估其第3季毛利率有希望朝40％邁進，拉升整體獲利表現。