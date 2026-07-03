慧洋獲利／6月稅前盈餘年增達30倍

化工原料乙二醇（EG）業者中纖（1718）3日盤中以14.95元再衝漲停，股價更寫15年新高；同屬中纖集團的清潔劑原料業者磐亞（4707）也大漲逾7%。法人指出，EG市況在4、5月時相對改善，受原料供需帶動的漲價效應浮現，相關業者營收、獲利均進補。磐亞也切入電子化學品應用，母、子公司本業表現穩健、並有轉型題材加持，吸引資金進駐。

2026-07-03 12:39