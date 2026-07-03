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慧洋獲利／6月稅前盈餘年增達30倍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
慧洋公司表示，散裝市況維持傳統旺季高檔表現。圖／慧洋提供
慧洋公司表示，散裝市況維持傳統旺季高檔表現。圖／慧洋提供

慧洋-KY（2637）3日公告自結獲利，6月份營業利益8.25億元，營業利益率高達44%，稅前淨利為9.37億元，相對去年同期的3,008萬元，是去年同期的30倍，自結每股稅前盈餘為1.26元。累計上半年營業淨利32.30億元，稅前盈餘30.68億元，相對去年同期的2.96億元，年增超過九倍，自結每股稅前盈餘4.11元。

慧洋同時公告6月合併營收18.78億元，年增57.92%，累計2026上半年營收為96.8億元，年增32.32%。

慧洋公司表示，受惠南美穀物出貨旺季延續，加上波斯灣封鎖造成市場船舶供給減少，散裝市況維持傳統旺季高檔表現，挹注慧洋第2季營運亮眼，6月單月營業利益率更突破4成，寫下自2022年疫情以來之新高；然而美伊戰爭談判搖擺反覆，以及即將進入傳統暑假淡季，後續運價指數變化仍有待觀察。

營收 慧洋 波斯灣

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