聽新聞
0:00 / 0:00
慧洋獲利／6月稅前盈餘年增達30倍
慧洋-KY（2637）3日公告自結獲利，6月份營業利益8.25億元，營業利益率高達44%，稅前淨利為9.37億元，相對去年同期的3,008萬元，是去年同期的30倍，自結每股稅前盈餘為1.26元。累計上半年營業淨利32.30億元，稅前盈餘30.68億元，相對去年同期的2.96億元，年增超過九倍，自結每股稅前盈餘4.11元。
慧洋同時公告6月合併營收18.78億元，年增57.92%，累計2026上半年營收為96.8億元，年增32.32%。
慧洋公司表示，受惠南美穀物出貨旺季延續，加上波斯灣封鎖造成市場船舶供給減少，散裝市況維持傳統旺季高檔表現，挹注慧洋第2季營運亮眼，6月單月營業利益率更突破4成，寫下自2022年疫情以來之新高；然而美伊戰爭談判搖擺反覆，以及即將進入傳統暑假淡季，後續運價指數變化仍有待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。