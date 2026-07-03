中纖、磐亞飆什麼？本業獲利回溫、轉型題材引發期待

化工原料乙二醇（EG）業者中纖（1718）3日盤中以14.95元再衝漲停，股價更寫15年新高；同屬中纖集團的清潔劑原料業者磐亞（4707）也大漲逾7%。法人指出，EG市況在4、5月時相對改善，受原料供需帶動的漲價效應浮現，相關業者營收、獲利均進補。磐亞也切入電子化學品應用，母、子公司本業表現穩健、並有轉型題材加持，吸引資金進駐。

中纖4月自結獲利1.35億元，年增逾10倍，達1,787.5%；每股純益（EPS）0.1元。單月EPS逼近第1季整季表現、更超越去年全年。業界指出，由於中東貨源占國際EG出口比重約三成，戰爭導致減產、荷莫茲海峽封鎖阻斷出貨，亞洲EG市場先前供不應求的壓力趨緩，對業者有利。

目前中纖EG產品超及八成供應國內市場、環氧乙烷（EO）則為100%內銷。業界指出，由於戰前中國大陸EG庫存仍高，因此主要透過去化庫存吸收供應缺口。反觀中國大陸以外市場，供應缺口則相對明顯。

不過，法人也表示，EG長線仍有供過於求壓力，隨乙烯等主要原料價格逐步走跌，未來價格趨勢，仍需密切關注下游需求動向。

市場亦傳出，中纖旗下工業用氮氣及相關特用化學有望切入半導體供應鏈；公司則表示，指半導體特用化學品布局，均仍在供客戶測試階段。

中纖亦表示，擬整合現有乙二醇廠、聚酯廠與假撚工廠，促進上、下游整合、以降低成本，持續提升品質及銷售價格。中纖指出，該公司聚酯廠投入生產回收環保紗，品質獲得客戶肯定，滿足市場需求，配合循環經濟理念，並研究「製程廢料循環回收」技術，以順應全球淨零碳排趨勢。

磐亞則是中纖持股44.4%轉投資公司，主要產品為界面活性劑（EOD）、酯化（合成酯類）產品，並由母公司中纖提供EO原料，具上、下游整合縱效。業界指出，磐亞主要下游產品涵蓋工業與民生領域，可用於樹脂、聚氨酯（PU）合成，以及清洗劑、乳化劑、金屬加工、紡織染整、造紙、油墨印刷、輪胎橡膠、木材加工、農藥助劑與個人清潔護理用品等，同時也切入電子產業相關化學助劑市場。且相關產品需求穩健，在國內競爭者相對少，近年獲利表現持穩。

磐亞也在法說會上表示，公司產品近年已逐步擴大應用範圍，切入電子化學品及AI特殊應用材料等高附加價值產品。未來也規劃將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。