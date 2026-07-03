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原料跌勢放大 塑化業者成本壓力緩解 7檔飆漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國際石化原料跌勢放大，亞洲石化基本原料乙烯、丙烯、苯，以及苯乙烯（SM）、乙二醇（EG）、對苯二甲酸（PTA）等原料本周報價再走低；但下游五大泛用樹脂產品跌幅趨緩，引發市場期待塑化族群成本壓力緩解、利差進一步改善，塑化股連續兩日大漲，3日盤中更有七檔直攻漲停。

台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）、台苯（1310）、勝悅-KY（1340）等七檔盤中亮燈；華夏（1305）漲逾9%；台塑（1301）、中石化（1314）、國喬（1312）等多檔也大漲，盤面氣勢如虹。

市場認為，5月以來，高價原料對下游需求的抑制作用已逐漸浮現，6、7月業者仍將承受高價庫存壓力；如今上游原料跌幅放大，泛用樹脂等中游塑化產品，成本壓力有望近一步舒緩；此外，PVC、PE、PP等部分產品第3季迎來需求旺季，有利廠商銷售。

業者也指出，近期國際市場政策變化，有望舒緩部分供給壓力。印度自7月1日起恢復對PVC產品課徵進口關稅，中國大陸業者恢復適用7.5%的進口關稅，印度市場競爭壓力有望減輕；墨西哥也將於7月24日起取消對美國PVC產品課徵的臨時反傾銷稅，市場預期美國PVC出口可望恢復流向墨西哥市場，進一步分散亞洲市場供給壓力，減輕區域競爭負擔。

不過，業界也指出，6月、第3季需求、利差仍呈分化表現。PX、PTA產品位於獲利區間，且利差向好；苯乙烯（SM）及下游衍生物則受需求不振、庫存居高、中國大陸產能外溢嚴重，預計挑戰較大。業者表示，SM下游ABS、PS等產品，仍受中國大陸產能拖累，需求及價格相對承壓。PVC、PE、EVA等產品也仍受中國大陸產能大量開出所累，中長線的利差改善動能仍需觀察。

國喬 台苯 中石化

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