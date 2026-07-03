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可寧衛發債 擬籌資25億
廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（2）日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，總面額上限25億元。募得價款主要支應高雄南區焚化爐BOT案投資需求，也為全循環生態系布局提供資金。
可寧衛指出，跨足民生廢棄物處理的高雄南區焚化爐BOT案為長期成長關鍵。該案總投資150億元，已於今年初交廠，並與台壽合資成立吉信公司，先建後拆模式推進。新廠興建的三年期間，舊廠持續營運確保穩定現金流，未來新廠商轉後，年發電量預估突破3.5億度。
針對新事業進度，可寧衛表示，大承再生粒料廠工程已竣工，正申請試運轉許可，預計年底前取得正式處理許可證。屆時將同步啟動吉鼎材料第二條產線，將汙泥轉化為低碳建材；搭配彌陀首期70MW漁電共生案場已併網，進程符合預期。
法人分析，隨著新一代循環經濟與能源投資陸續進入收割期，本次籌資25億元將充實子公司資金需求，中長期營運有望逐步回溫。
可寧衛積極轉型為綜合性環保服務集團。第1季合併營收11.13億元，稅後淨利2.56億元，每股純益0.21元；毛利率與營業利益率維持48%與34%。
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