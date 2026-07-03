泰宗新藥獲239億授權金

泰宗（4169）昨（2）日宣布，董事會決議將旗下治療反覆性泌尿道感染新藥U101授權予100%持股之美國子公司TCM Life Science Inc.，授權總金額為7.5億美元（約新台幣239.2億元），未來將依產品開發及商業化等各項里程碑，由美國子公司分階段支付授權金予母公司。

泰宗的U101，目前正於國內18家醫學中心執行第三期臨床試驗，預計收案348位受試者，進行為期六個月的療效及安全性評估，預計今年第3季將進行期中分析。

泰宗生技表示，U101將由美國子公司開始針對於美國FDA諮詢會議的結果，進行三期臨床的申請與執行，此舉象徵泰宗以美國作為進入國際市場的第一步，加速U101邁向全球市場，為公司國際化發展奠定重要里程碑。

泰宗生技表示，U101為泰宗自主研發之新適應症新藥，可修復泌尿道受損之GAG（Glycosaminoglycan，黏多醣）保護層及上皮組織，重新建立天然防護屏障，降低細菌附著並減少泌尿道反覆感染的發生，兼具治療與預防效果。

U101採非抗生素口服治療機制，可望有效避免抗生素抗藥性問題。若順利完成開發並取得上市許可，U101將有機會成為全球首個以「非抗生素口服方式」預防反覆性泌尿道感染的創新療法。