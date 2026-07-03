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塑化族群 資金進駐

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

美、伊和解推進，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）傳8月再增產，國際油價昨（2）日再度下挫，石化基本原料乙烯、丙烯、苯，以及苯乙烯（SM）、乙二醇（EG）、對苯二甲酸（PTA）等價格再走低，台鏈塑化族群有利基。

市場認為，泛用樹脂等中游塑化產品，成本壓力有望近一步舒緩，有利台塑（1301）、台聚集團及塑化專業廠營運。

塑化族群昨日盤中吸引資金進駐，台塑、台化兩檔股價亮燈漲停，南亞、中石化、國喬、聯成、台達化、華夏、台聚、台苯、亞聚等業者也大漲，類股指數漲幅更領先各族群。

市場人士指出，4、5月國際石化原料短缺、價格走高，高價原料消化將成為6、7月一大課題。業界也指出，自5月以來，高價原料對下游需求的抑制作用已逐漸浮現，影響5月營收表現。不過，隨近日國際局勢和緩，原油、乙烯等原料走跌，將有助舒緩業者成本壓力。

業界表示，6月及第3季的需求、利差仍呈分化表現。PX、PTA產品位於獲利區間，且利差向好；苯乙烯（SM）及下游衍生物則受需求不振、庫存居高、中國大陸產能外溢嚴重，預計挑戰較大。業者表示，SM下游ABS、PS等產品，仍受中國大陸產能拖累，需求及價格相對承壓。

PVC、PE、PP等產品線方面，業者指出，第3季為部分產品傳統需求旺季，銷量有望提振。其中，耶誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品均逢傳統需求旺季，有利業者銷售表現。

國喬 台塑 台苯

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