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宇隆擴版圖 將赴美設廠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

宇隆（2233）總經理蔡銘東昨（2）日表示，旗下人形機器人相關業務獲客戶肯定，北美客戶預示量規模極大，該公司將在董事會通過資本支出之後，在美國建廠。

隨著客戶與產能挹注，宇隆在減速機與機器人相關業務挹注將快速超越汽車零組件，成為主力業務。

宇隆昨日召開法說會，是公司在董事長易主之後，首次舉辦法說會，蔡銘東在法說會證實，自己已回任董事，原本的經營團隊穩定，獲得客戶端信任，並不會受到影響。

他強調，北美客戶提出設廠要求，目前已談得差不多，在董事會通過重大資本支出後，會在最快的時間內進行。

蔡銘東表示，各項營運、接單、生產、交貨及客戶服務均正常，經營團隊及核心技術團隊穩定，既有營運策略、重大投資計畫及經營目標皆未改變，各項業務及合作專案依既定規劃穩健推進。

至於第1季毛利率下滑之後，第2季因稼動率提高與產品結構調整，已獲得回升，以過往經驗來看，第3季毛利率會較高，第4季則需視當時產品結構而定。

宇隆目前汽車零組件營收占公司大宗，超過七成，減速機與人形機器人相關歸屬於工業應用及其他，這部分的營收占比不到一成，但可望大幅成長。

宇隆盤點，行星式專案已有14件，送樣中有十件、諧波式專案已有五件，送樣中也有五件 ，開發中的新產品則有26件。

宇隆與信邦在北美人形機器人領域合作，已獲多家客戶認證並取得供應商編碼，在推動產品開發、技術發展、市場拓展及各項減速機專案，雙方將持續深化策略合作夥伴關係，共同開創北美人形機器人產業新商機。

營收 機器人 美國

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