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雷虎生技跨足無人機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎生技（6493）積極朝多角化發展，董事長陳冠如表示，配合集團發展方向與母公司雷虎科技需求，雷虎生技正全力投入無人機馬達關鍵零組件與中大型航空引擎的研發與生產，並持續提升製程與產能，為營運挹注新成長動能。

雷虎生技長期專注於口腔醫療器材，包括牙科手機及其相關零配件的研發製造，亦具備精密加工技術，今年迎來由傳統業務向軍用商規無人載具關鍵零組件發展的轉型期。

陳冠如表示，為配合集團發展方向與母公司需求，雷虎生正積極投入研發無人機馬達關鍵零組件與無人機引擎，並持續提升製程與產能，擴展業務範圍，實現多元營運與風險分散。

目前，雷虎生技規劃的微型無人機馬達，年產能約24萬至48萬顆；中型無人機馬達年產約2.4萬顆；另外也規劃研發中大型航空引擎，初步規劃年產能約3,000至6,000顆。

雷虎科技今年在無人機方面，已進入實質獲利與交付階段，包括4月取得陸軍司令部訓練型無人機標案，約2,033萬元，這是公司產品首次正式導入國軍訓練體系，不僅開始貢獻營收，也為後續爭取國防部更大規模的採購案奠定基礎。

另外，雷虎科技也積極推動無人機全球布局，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作的廠商已接獲1,520架訂單，初估總金額逾760萬美元，目前已進入備料階段，即將投入生產。

後續第二輪標案將在8月登場，雷虎也已提出申請。對此，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，目前已完成結構體工程，配合現金增資計畫順利推動，將隨即展開裝機作業，未來將作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地。

陳冠如表示，嘉義大埔美新廠未來啟動營運後，可望大幅提升無人機與無人艇的量產能力，並進一步擺脫過去零星訂單、營收規模不足的狀況。

雷虎生技去年合併營收3.99億元，其中牙科手機占營收的比重約34%，零件包及其他占62.64%，無人機關鍵零組件剛起步，約占3.36%。今年5月合併營收4,475萬元、年增27.6%。

無人機 生技 雷虎科技

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