聚陽第2季營收同期新高

成衣廠聚陽（1477）昨（2）日公告6月合併營收28.51億元，年增0.53%，連續三個月維持正成長；第2季營收81.66億元，年增約6.2%，創歷年同期新高，上半年營收170.63億元，年減3.12%。

聚陽表示，6月仍有接近1億元出貨因船期遞延，實際營收表現略低於原先預期，不過符合先前「月月高」看法，預期營收走高趨勢可望延續至第3季底。

聚陽指出，第2季營運明顯回溫，主要反映品牌客戶拉貨動能回升，加上外部干擾因素逐步淡化，包括市場先前擔憂的關稅議題、中東地緣政治衝突及油價波動，目前均已較先前穩定，客戶下單態度也重新回到正常節奏，以6月表現來看，ASP較去年增加3%。公司坦言，過去幾季市場充滿不確定性，使品牌端相對保守，如今隨外部風險降溫，整體需求正朝更健康方向發展。

展望下半年，聚陽表示，目前接單狀況持續向上，第3季進入傳統出貨旺季，現階段觀察營收將持續逐月走高，整體出貨持續加溫。若從出貨量觀察，第3季年增率可達中高個位數。法人預估，聚陽第3季營收季增率有望來到雙位數，年增率也估有中高個位數，顯示復甦力道仍在持續升溫。

值得注意的是，今年運動服飾需求明顯轉強，也成為推升營運的重要動能。聚陽表示，今年世足賽相關訂單效益不僅集中在第2季，後續仍出現擴散效果，包括美國觀光消費回升、返校需求啟動，以及品牌客戶整體銷售狀況改善，都持續帶動後續拉貨需求。公司目前已能掌握至11月訂單狀況，第4季整體方向依舊偏正向。

獲利方面，市場看好，聚陽今年第2季與第3季毛利率表現均可望優於去年同期，除去年同期受關稅與匯率等因素干擾外，今年產品組合也明顯改善，尤其運動服飾比重提升，預估第2季毛利率有機會較去年同期提升至少2個百分點以上，為今年獲利表現增添支撐。