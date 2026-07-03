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三陽機車熱銷 業績進補
三陽（2206）6月機車銷售再以30,489輛、45.3%的市占率穩居龍頭地位，並較去年同期增加4,461輛，不只挹注三陽營收，更是推動機車市場成長重要來源。
暑假旺季來臨，6月整體機車市場總銷量達67,328 輛，較上月成長9.40%，相較於去年同期大幅攀升11.68%，顯示市場買氣持續升溫，進入暑期銷售旺季。電動機車市場6月總銷量為4,691 輛，較上月上升9.78%，較去年同期微幅下滑6.44%
其中三陽30,489輛、市占45.3%，第二位的光陽16,969輛，市占25.2%， 山葉11,631輛，市占17.3% ， gogoro 4,068輛，市占率6.0%，Gogoro 於 6月領牌數 4,068 輛，市占率達6.04%，寫下19個月以來新高紀錄。
三陽指出，產品競爭力與精準行銷策略雙軌推動下，三陽工業6月創亮眼銷售佳績，其中5月底上市的全新迪爵125電驅升級版，導入SYM獨家EnMIS省油科技與ZRSG 3.0電趨系統，挾一桶油即可從基隆騎到屏東的省油表現，上市後立即引發市場高度關注。
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