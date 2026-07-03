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大魯閣開拓美日新據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大魯閣（1432）昨（2）日舉辦法說會，副董事長許俊麒表示，隨著商場事業完成營業讓與，公司將聚焦「運動休閒」、「海外事業」及「建設開發」三大核心事業，海外布局亦持續推進，今年下半年美國及日本新據點將陸續加入營運，持續擴展海外營運版圖。

許俊麒表示，美國市場目前已開出四家棒壘球打擊中心，第五家店德州聖安東尼奧 (San Antonio) 店，預計於8月開幕。聖安東尼奧店面積768坪，除了是大魯閣目前在美國最大的店，亦首度導入Party Room與全尺寸酒吧等複合娛樂餐飲空間，對應家庭聚會、企業活動及團體消費需求，持續優化消費體驗。隨著美國營運模式逐步成熟，公司將持續依各區域市場特性，推動棒球娛樂與複合式休閒經營模式，穩健拓展北美市場。

日本市場今年第3季將迎來重要進展。大魯閣日本完成收購位於關東地區千葉及宇都宮的兩家棒球打擊場，目前正進行場館整修與設備升級，兩館將導入HitTrax棒球互動科技、電子飛鏢及多元休閒娛樂內容，將傳統日式棒球打擊場升級為結合多元休閒娛樂服務的「台式棒球打擊場」，預計於9月以大魯閣品牌開幕。

海外布局持續推進外，大魯閣亦持續發展台灣市場，將於7月6日開幕全台首間TOROKO HomeRun Lab- 大魯閣棒球增進實驗室，位於台北市內湖占地60坪的空間。

大魯閣 日本 德州

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