中石化處分中工股票…套現3.07億元 加速石化轉型、土地資產活化

中石化（1314）2日公告，已完成處分23,500張中工（2515）股票，交易價格每股13.09元，交易總金額3.07億元。交易日期自6月8日至7月2日止。此波轉讓後，中石化仍持有1.49億餘張中工股票，持股比例9.27%。市場解讀，大股東中石化處分中工股票，目的為充實營運資金、為接下來的轉型規畫做準備。

中石化也強調，該交易係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，相關評價結果將轉列權益項下，不影響當期損益。

中石化積極轉型，日前股東會中，經營團隊表示，將持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略，提升整體營運效能與競爭力。

在石化本業的轉型方面，頭份廠己內醯胺生產製程基於生產成本長期競爭考量，經由經營團隊審慎評估已不具經濟效益，董事會已決議將頭份廠己內醯胺第2線及尼龍粒工場停止生產並進行除役。

中石化指出，未來石化事業將聚焦於半導體、能源材料與通訊產業等高值化關鍵化學品（如電池安全添加劑、高頻低介電樹脂及微通道氫化技術等），並積極推動AI深化應用與數位轉型。

至於土地資產活化，中石化表示，擬以728%之容積率出售晶華廣場土地；此外，中石化董事會也通過，再次處分高雄市投資性不動產土地。惟6月30日公告尚未脫標。據了解，中石化在台南、高雄、苗栗等地，總計持有80萬坪土地資產。