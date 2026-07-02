東聯獲利／5月稅後純益1,100萬元 年增逾一倍

東聯（1710）2日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告自結5月獲利數字，單月稅後純益1,100萬元，年增111.87%；每股純益（EPS）0.01元，接近損益兩平。法人指出，原料漲價效應在4、5月陸續於產品價格，第2季營運優於第1季。

東聯日前表示，中東戰爭爆發後，原油、乙烯價格飆漲，但下游產品價格反應較為落後，3月時尚未完全反映原料成本墊高的影響；至4、5月，低價原料效益逐步顯現，加上產品售價調漲，營運表現相對較佳。

東聯第1季稅後淨損1.27億元，每股淨損0.15元，較上季虧損3.37億元收斂。三大事業體營收結構中，乙二醇（EG）第1季已由上季的69%營收占比，逐步調降至61%；特化產品成長至31%，氣體則較前一季持平，占比約8%。

東聯也積極轉型電子級特化品，並宣示今年為「半導體元年」。除電子級二氧化碳導入半導體客戶，旗下的半導體級DB產品，隨客戶需求放大，目前月銷售量增加至160噸，未來隨客戶產線擴張，預期一至兩年內，銷量有望倍數成長。