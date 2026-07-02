聚陽：第2季營收81億重回年成長 估第3季營收月月高

成衣大廠聚陽今天公布6月營收新台幣28.51億元，月增5.3%，年增0.53%，為近3個月高點，整體第2季營收呈現逐月走高。聚陽發言人林恆宇今天表示，接下來第3季進入傳統旺季，公司營收將繼續維持月月高。

聚陽去年4月開始受到美國對等關稅等因素影響，導致營收衰退，聚陽執行長周心鵬今年初預告，今年除了第1季比較基期偏高，第2季起，聚陽營運將可回到年成長軌道。

聚陽今天公布第2季營收81.66億元，季減8.2%，比去年同期成長6.2%，符合原先設定目標。累積聚陽今年上半年營收170.62億元，年減3.12%。

林恆宇今天表示，6月因為船期因素，聚陽有大約1億元的營收遞延發生，接下來會反映在7月營收上。

展望第3季，林恆宇表示，第3季向來是聚陽傳統營運旺季，目前看起接單情況正常，預估第3季營收將繼續呈現月月高，整體單季出貨量會比去年同期有個位數百分比的成長。