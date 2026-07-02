這家傳產公司「塑」造傳奇 切入 AI 與半導體領域 股價亮燈漲停

台股近期走勢猶如雲霄飛車，昨（1）日加權指數才剛大漲893點、收在47,018點，今（2）日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點，短短3分鐘內跌幅更擴大至逾千點，台積電早盤亦重挫60元。 面對如此劇烈的震盪市況，投資人不妨採取「現金先入袋」的防禦策略。隨著7月除息大秀登場，整理台股ETF除息一覽表，協助投資人在波動中穩健佈局。

2026-07-02 10:32