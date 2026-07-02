台股大好，立委關注股市延長交易時間方案，證交所董事長林修銘1日表示，目前評估最理想的方案，是延長1或1.5小時，或是和日股收盤時間下午3點30分一致（台灣時間2點30分），維持「一盤到底」。

2026-07-02 05:50