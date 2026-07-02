需求疲弱 鋼廠降價搶單

越南最大鋼廠和發集團昨（1）日開出最新熱軋盤價，每公噸大幅下調約34美元，交易價550美元上下，創近幾個月新低，反映東南亞鋼市需求疲弱，鋼廠降價搶單，燁輝（2023）、盛餘等主力外銷鋼廠承壓。

上市鋼廠主管表示，越南是東南亞熱軋重要供應國，和發盤價更被視為亞洲鋼市的重要風向球，熱軋落在每公噸550美元區間，對區域鋼廠的價格策略勢必產生連動效應，尤其和發降價幅度明顯高於市場預期，亞洲熱軋行情由第2季高檔震盪，轉入第3季修正整理格局。

主因在於時序正式進到第3季傳統鋼鐵需求淡季，梅雨、颱風、強降水等天候影響，加上歐洲高溫酷熱，今年暑期休假提前展開，建築、製造業及加工業需求同步放慢，下游採購多採按需補貨，終端接單力道不足。

此外，國際鋼鐵原料同步轉弱，根據最新市場資訊，62%品位鐵礦砂CFR中國大陸價格持續回落，土耳其進口廢鋼價格下修，原料成本支撐力道逐步疲軟。

對台灣鋼廠而言，越南熱軋降價將增加外銷競爭壓力。中鋼、燁輝、盛餘等大廠，在和發開出550美元的新盤後，亞洲市場價格重心同步下移，未來外銷報價勢必面臨更大的比價壓力，如果大陸出口價格持續偏低，台灣鋼廠在接單上恐須兼顧獲利與市場占有率，價格策略將更加審慎。