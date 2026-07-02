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三洋電將迎家電購置潮

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

三洋電（1614）昨（1）日舉行法說會，公司表示，受AI基建需求與聖嬰現象影響，冷氣冰箱原物料銅價短期難見緩解，未來產品看漲，加上年底政府汰舊換新補助進入最後一年，下半年將迎來一波購置潮，對全年營運展望持樂觀態度。

面對成本壓力，三洋電採取「凍漲抗壓」與「新品調價」雙軌戰略。公司指出，由於銅、鋁、鐵價格高掛，對製造端造成極大壓力，下半年起將陸續針對冰箱、液晶電視等產品線逐步調漲反映成本。

三洋電進一步說明，冷氣等夏季主力產品已於年初定好年度價格，現階段一律扛住不漲，但下一階段配合全新國家能效基準發布新品時，屆時也將全面反映成本調漲。

在資產開發方面，備受矚目的新北市泰山工廠都市計畫變更案釋出最新審查進度。三洋電說明，該案配合政府通盤檢討已送內政部審議，內政部都委會專案小組審查後，委員建議後續可參考台北市內湖區案例，待相關變更通案性處理原則擬定後，公司即可依規辦理。

對於整體營運表現，三洋電指出，今年前五月營收雖因氣候不穩影響導致年減，主要是去年上半年氣候炎熱、基期較高所致。不過今年整體市況可望與去年倒過來發展，隨著夏季冷氣、冰箱用電高峰到來，下半年表現將反轉優於去年，看好靠夏季高溫與年底補助衝刺潮，可望將上半年的跌幅全數補回。

三洋電表示，瞄準消費降級趨勢，於第2季推出高CP值平價冷氣新品，促進消費動能。

冷氣 冰箱

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