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聯嘉強攻 CPO 與機器人新布局 盤中飆觸30.15元漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

車用LED模組廠聯嘉投控（3717）因法說會釋出轉型利多，1日盤中湧入買盤傾注。截至中午12點45分，股價上漲4.19%，來到28.5元，成交量放大至逾3.9萬張，盤中最高一度衝上漲停價30.15元。

聯嘉於6月30日舉行法說會，董事長黃國欣指出，將持續深耕北美車用照明市場，並以多年累積的車規級光、機、電、熱、控整合能力為核心，積極拓展Micro LED矽光子通訊（CPO）、AI人形機器人、汽車ECU及智慧控制等高成長應用，逐步由車用光電供應商邁向智慧光電整合平台。

受惠於北美市場皮卡及SUV車款需求回升，以及產品組合持續優化，帶動聯嘉本業營運表現穩健成長。公司今年第1季稅後純益9830萬元，年增209%，每股純益0.47元；累計前五個月合併營收則達29.8億元，年增27%，展現強勁的車用照明本業成長動能。

總經理黃昉鈺表示，墨西哥新廠預計下半年正式量產，將逐步承接車燈模組生產；台灣總部則聚焦創新車燈光源、Micro LED光通訊及汽車ECU等高階產品研發與製造，形成「台灣研發、高階製造，墨西哥量產、在地供應」的全球布局，以提升供應效率並降低物流成本。

因應AI資料中心高速傳輸需求，黃國欣表示，將攜手策略夥伴發展Micro LED共同封裝光學（CPO）技術，目前已完成多項核心專利布局。相較傳統光源方案，Micro LED具備低功耗、高耐熱及高可靠度等優勢，正積極推動國際客戶驗證，布局新世代高速光通訊市場。

此外，黃昉鈺提及，人形機器人與智慧載具對光學、電子控制及可靠度的要求高度一致，公司正運用既有車規技術，布局視覺照明、MCU控制及智慧感測三大核心模組，目前已與相關客戶展開合作洽談及樣品驗證。旗下開曼EOI US亦已啟動北美資本市場規劃，提升國際競爭力。

聯嘉 機器人 光通訊

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