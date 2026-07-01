富邦金開盤秒填息 但股價隨後走跌 玉山金陷貼息

富邦金（2881）、玉山金（2884）1日除息，富邦金除息4.25元，參考價為125.25元；玉山金除息1.4元，參考價為33.05元。富邦金早盤最高衝至131元，直接填息，不過盤中股價走弱，下跌逾1%；玉山金則陷入貼息，小跌0.45%。

富邦金盤中強勢填息，法人分析，富邦金5月稅後純益157.7億元，累計前五月稅後純益878.5億元，隨台股持續上漲，帶動旗下富邦人壽股票未實現損益擴大至2,000億元以上，推估金控其他權益轉為正數，若可維持至年底，配息能力將優於主要壽險金控同業。

法人看好台股今年底仍有高點可期，預估富邦人壽下半年股票投資部位潛在淨值可進一步提升，上修今年全年獲利預估值及明年現金股息發放水準。

玉山金今日未能即時填息，不過金融股仍有基本面利多，法人指出，2026年台股獲利展望正向，上市櫃公司企業獲利年增率可達40%，明年也上看20%，有助財富管理及資本利得表現，企業端成長也帶動融資需求。下半年美元利率轉為加息預期，銀行端迎來強勁的外幣放款增速。

玉山金前五月獲利177.2億元，較去年同期成長25%，EPS為1.1元。