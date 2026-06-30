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台康乳癌藥擴大健保給付

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台康生技（6589）雙喜臨門，繼HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A與日本藥廠簽訂授權協議後，昨（30）日在健保署見證下，再度宣布自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌健保給付範圍，未來五年每年可望嘉惠約1,566至1,755位早期乳癌病患，健保新增支出約2億元。

針對日本市場的授權，台康生技董事長劉理成表示，該公司與日本指標性藥廠簽訂HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A日本市場授權與商業化協議。根據合約協議，這項合作將可為台康生技創造約新台幣13.2億元的潛在商業價值，且今年年底前將可獲得簽約金，貢獻公司財報。

健保署長陳亮妤表示，本次健保擴大給付HER2陽性早期乳癌，不只是給付的擴增，更代表台灣乳癌治療照護向前邁進的重要一步。

乳癌 健保 健保給付

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台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

台康與日本藥廠簽乳癌生物藥EG1206A日本市場授權 將獲13億元商業價值

HER2陽性乳癌擴大給付 1公分腫瘤、無轉移可用

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