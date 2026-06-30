聯嘉法說會／爆亮點！黃國欣：今年獲利可望衝近年新高 搶攻三大領域

車用LED廠聯嘉投控（3717）全面擴大轉型力道，董事長黃國欣30日於法說會表示，除持續深耕北美車用照明本業外，集團正全力跨足人形機器人三大關鍵模組，並投入Micro LED在CPO（共同封裝光學）應用的全新領域，同時順應美系車廠客戶需求前進軍工產業。

法人看好，在多角化經營動能助推下，聯嘉今年整體業績有望實現雙位數百分比成長，且第2季獲利將較第1季明顯躍升，全年毛利率成長看俏。

黃國欣直言，今年是公司大概過去幾年來獲利最高的一年。主要受惠川普抵制中國大陸電動車進北美，福特、GM等大廠放棄純電車並轉向油電與油車，帶動聯嘉皮卡與休旅車訂單，產能大增30%。聯嘉毛利率已由過往平均約15%拉升至上月的23%，第2季獲利將遠優於第1季，明年毛利率也將持續看升。

談到最受矚目的矽光子布局，黃國欣透露，微軟與輝達等AI大廠要求非紅供應鏈，聯嘉在矽光子應用上是非做不可，目前已申請六項專利。聯嘉成功開發出傳輸速率達1.9 Gbps的Micro LED共同封裝光學（CPO）成品，具備無須對準的專利利基，並與全球光纖大廠康寧深度合作，目標明年通過微軟與輝達的認證。

針對軍工領域，黃國欣評估，汽車轉軍工業是具效益的選擇，聯嘉製程已被鍛鍊到零缺點，轉型速度將相當迅速。聯嘉目前已與科技大廠HP結盟進軍美國軍工產業，並在台灣整合中南部無人機供應鏈，負責系統整合與爭取軍工認證，協助小廠排除認證困難，全面搶攻非紅供應鏈的軍方標案。

總經理黃昉鈺則從產業本質剖析，人形機器人並非新市場，而是汽車產業的延伸與升級。聯嘉具備將光轉化為「機器眼睛」的稀缺核心能力，將沿用車規級SMT製程與光學設計，優先切入視覺照明模組、MCU控制模組及智能感測器模組。公司目標於2026年底前完成新客戶驗廠與原型樣品打樣。

海外產能配置方面，聯嘉在墨西哥廠啟動大規模「騰籠換鳥」計畫。黃昉鈺說明，目前規劃將台灣11條產線中的9條移往墨西哥，台灣保留2條精密與SMT線專攻MCU、ECU高階製造。新廠7月起陸續迎來七大關鍵客戶驗廠，預計年底全數通過認證；首期兩億美金產值預計2028年滿單。

除了智慧工程標案外，聯嘉在多角化經營亦將觸角延伸至消費市場。黃昉鈺指出，旗下極致餐飲設立的沉浸式虛擬餐廳，運用公司獨家的LED顯示技術營造360度環境特效，市場反響熱烈。未來將以建立創意餐廳集團為目標，除了規劃在台中等台灣各核心區域逐步擴點外，也將布局國際市場，期望透過多元跨界策略，為集團長遠獲利注入新動能。