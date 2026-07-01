麗豐「內調外養」 加速拓市

麗豐-KY（4137）旗下美容品牌克麗緹娜發布全新品牌策略，正式將「內調外養」定調為下一階段核心發展方向，從過去以護膚門市為主，進一步升級為整合肌膚保養、健康管理與門市服務支持的新營運模式，搶攻美與健康整合市場商機。

克麗緹娜日前在上海舉辦2026全球新品發布暨招商會，並同步公布品牌未來發展藍圖。

集團董事長趙承佑首度公開提出三大經營標準，包括「產品安全有效」、「服務兼具專業與溫度」以及「經營公開透明」，作為品牌未來發展基礎。

目前克麗緹娜在亞洲有超過4,000家門店，在通路規模持續擴大帶動下，平均單店每月向總部採購補貨金額，已由去年初約人民幣1.7萬元提升至今年第1季平均2.3萬元，顯示門市整體動能持續增溫。公司指出，龐大的實體門店網絡與高頻率產品消耗模式，已成為支撐集團穩定營收與現金流的重要基礎。