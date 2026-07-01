唐榮、燁興不銹鋼開平盤

不銹鋼大廠唐榮（2035）、燁興昨（30）日開出7月新盤價，不銹鋼板材與盤元維持平盤，市場正式進入第3季盤整格局。

燁興表示，考量美國通膨壓力升高、美元指數維持強勢，導致基本金屬價格震盪整理，但上游原物料成本仍處高檔，經綜合評估整體市況與市場需求後，決定7月不鏽鋼及碳鋼盤元價格全面維持平盤。

另一方面，燁聯率先開出7月304、316L及430全面平盤後，唐榮30日跟進宣布7月盤價維持平盤。

上市不銹鋼廠主管表示，美國聯準會維持利率不變後，美元仍處於相對強勢，使基本金屬價格呈現震盪整理走勢。但不銹鋼主要生產原料包括高鎳生鐵及相關上游材料價格仍維持高檔，加上鋼廠製造成本未明顯下降，不願輕易降價競爭。