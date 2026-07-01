燁輝新盤價 內外銷齊跌

主力單軋廠燁輝（2023）昨（30）日開新盤價，鍍鋅、烤漆鋼捲7月內銷每公噸跌300元，8月外銷價跌20美元，以因應匯率波動與市場競爭並存的環境，同時兼顧維護市場秩序與客戶競爭力，靜待景況回溫。

燁輝表示，世界鋼鐵協會最新發布5月全球粗鋼產量為1.57億公噸、年減0.3%。其中大陸產量8,440萬公噸、年減2.7%，顯示限產政策持續發酵，但當前鋼市已進入相對淡季，需求轉弱加上國際原油價格回落壓抑煉鋼成本，近日鋼價震盪偏弱。

另一方面，歐盟將於7月實施新一輪鋼鐵防衛措施，進口難度提高，有利當地鋼廠挺價；美國經濟表現仍具韌性，近幾個月粗鋼周產量皆達180萬公噸以上，產能利用率持續居高，境內鋼材庫存連續五個月下修，帶動鋼價持續走高。