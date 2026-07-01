和泰電動車 賣到缺貨

高油價時代，節能車市場需求持續增溫，龍頭車廠和泰車（2207）不只推出車系最強性能與節能車「RAV4 PHEV 插電式油電車」，電動車更迎來強勁成長動能，目前賣到缺貨，將向原廠積極爭取配額因應。

和泰車旗下TOYOTA品牌今年前五月電動化車款銷售已逾半，較去年同期成長達14.3%，成為今年成長的主要來源，其中電動車累積掛牌1,797輛，則是受限於原廠配額，預期未來配額增加，銷量將快速成長。

和泰車持續推動電動車需求，昨（30）日宣布，自7月1日起至9月30日止，展開「TOYOTA 新能源漫遊充電 Café Map」活動。以「從容續航，為日常注入美好能量」為核心概念，特別聯名三家人氣精品咖啡品牌台北「MKCR山小孩咖啡」、台中「Coffee Stopover」及高雄「Oracle Coffee 神諭咖啡」，串聯全台七間門市推出期間限定的 TOYOTA 新能源聯名套餐，並提供 TOYOTA 車主專屬尊榮禮遇。

在本次活動中，合作咖啡廳將 TOYOTA新能源車的理念，具體化變成高質感的味覺之旅，針對 TOYOTA的BEV（純電車）、PHEV（插電式油電車）、HEV（油電複合動力車）及FCEV（氫燃料電池電動車）等不同選擇，設計了期間限定的專屬套餐。

和泰車也在今年電動化車款大幅成長之下，包含油電車、PHEV與純電車三種電動化車款，在今年前五月的累積銷售已超過半數，占比來到52.4%，直接超越傳統燃油車，其中光是油電車銷售台數即達23,628輛，占和泰車整體銷售的47.5%，成為和泰車產品的主流。

油電車的銷售成為市場上最亮眼的產品。三陽旗下的南陽實業在推出現代汽車TUCSON L Premium後累積訂單大幅成長逾130%，上市初期買氣明顯升溫。本田也積極推出油電車以對應市場的需求。